طرق التخلص من عدم تقدير الذات| تعرف عليها

إذا كنت تعاني من قلة تقدير الذات، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتخلص منها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

نصائح للتخلص من عدم تقدير الذات

1. التعرف على أصل مشكلة قلة التقدير: حاول التفكير في الأسباب المحتملة وراء قلة تقديرك للذات. قد تكون هناك تجارب سابقة سلبية أو تعليقات سلبية من الآخرين أثرت على ثقتك بنفسك، التعرف على هذه الأسباب يمكن أن يساعدك في التعامل معها والتغلب عليها.

2. تغيير النمط السلبي للتفكير: حاول تحدي وتغيير الأفكار السلبية التي تدور في ذهنك حول نفسك، قم بممارسة الإيجابية العقلية واستبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية وتحفيزية، اعتبر أنك تستحق النجاح والسعادة بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي.

3. التركيز على الإيجابيات: قم بتركيزك على نقاط قوتك ومهاراتك ونجاحاتك السابقة بدلاً من التركيز على الأخطاء والفشل، اكتشف ما يميزك واستغله في حياتك اليومية، قد يساهم التركيز على الإيجابيات في زيادة تقديرك للذات وثقتك بنفسك.

4. ممارسة الاعتناء بالنفس: احرص على الاهتمام بنفسك على المستوى العاطفي والجسدي والعقلي، قم ببناء علاقة إيجابية مع نفسك وتلبية احتياجاتك الشخصية، امنح نفسك وقتًا للاسترخاء والاستجمام وممارسة الهوايات التي تستمتع بها.

5. الاستفادة من التجارب الإيجابية: حاول استعادة ذكريات التجارب الإيجابية التي عززت ثقتك بنفسك في الماضي، قد تكون تلك التجارب تشمل النجاحات الشخصية والمهنية والعلاقات الناجحة، استخدم هذه التجارب كمصدر للتحفيز والتذكير بقدراتك وإمكانياتك.

6. الاهتمام بالعلاقات الإيجابية: قم ببناء علاقات صحية وداعمة مع الأشخاص الذين يؤمنون بك ويشجعونك، احترم نفسك واختر الأشخاص الذين يحترمونك ويدعمونك. تأكد من أن العلاقات الاجتماعية التي تمتلكها تعزز تقديرك للذات وتعزز ثقتك بنفسك.

7. السعي إلى المساعدة الاحترافية: إذا كانت قلة تقدير الذات تؤثر بشكل كبير على حياتك وصعوبة التعامل معها، فقد يكون من المفيد أن تلجأ إلى المساعدة الاحترافية لاستشارة معالج نفسي أو مستشار، يمكن للمهنيين في هذا المجال أن يساعدوك في استكشاف الأسباب العميقة لقلة التقدير وتقديم أدوات واستراتيجيات للتغلب عليها.

تذكر أن تحسين تقدير الذات يتطلب الوقت والجهد، كن صبورًا مع نفسك واعتبر هذه العملية تحديًا مستمرًا، قد يكون من المفيد أيضًا الانضمام إلى مجموعات دعم تركز على تعزيز التقدير الذاتي وتبادل الخبرات مع الآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة.