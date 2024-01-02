طائرة إغاثية سعودية تغادر إلى مطار العريش

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35 مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار العريش الدولي بمصر، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فأن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.



وتحمل الطائرة الـ 35 على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 25 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.