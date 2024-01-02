عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا تشن هجوما بطائرة مسيرة على كييف

صدى البلد

قال مسؤولان أوكرانيان إن روسيا شنت هجوما بطائرة مسيرة على كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فيما أدى حطام الطائرة إلى اندلاع حريق في مبنى سكني بإحدى مناطق العاصمة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر تلغرام، إن الانفجارات المدوية التي سمعت في المدينة كانت بسبب عمل أنظمة الدفاع الجوي التي شاركت في صد الهجوم.

وأضاف أن حطام الطائرة المسيرة أدى إلى نشوب حريق في منطقة ديسنيانسكي، والمنطقة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كييف
وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إنه تم إرسال أجهزة الطوارئ أيضا إلى منطقة هولوسييفسكي على طول الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقال بوبكو عبر تلغرام إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان الجيش الأوكراني رفع الثلاثاء حال التأهّب الجوّي، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة، وفقا لفرانس برس.

الإدارة العسكرية في كييف أجهزة الطوارئ الضفة الشرقية الضفة الغربية أنظمة الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

الأرصاد تحذر من الضباب.. والأمطار تضرب 7 محافظات

الفرق شاسع.. شاهد شيرين عبد الوهاب تظهر بفستان ارتدته أنغام ومي عمر

الفرق مش كبير .. شاهد نانسي عجرم وأنغام بنفس الفستان في الرياض

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب لوس أنجلوس

اليابان تلغي جميع التحذيرات من حدوث تسونامي بعد الزلزال العنيف

الصين تشهد طلبا قويا على السفر والسياحة خلال رأس السنة الجديدة

إسرائيل تسحب الدبابات من بعض أحياء غزة وتعلن تغيير التكتيكات وتقليص القوات

رئيس وزراء اليابان: ضحايا الزلزال كثيرون والأضرار كبيرة

حزب الله يعلن مقتل أربعة من مسلحيه في جنوب لبنان

دوي صفارات الإنذار في جنين تزامنا لاقتحام الاحتلال للمخيم

الاحتلال يغتال الأسير عبد الرحمن باسم البحش في سجن مجدو

ترشيحاتنا

صلاح الاستثنائي.. الفرعون المصري يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

تعليمات جديدة من قائد الجيش اللبناني لقواته على الحدود مع إسرائيل

أحدهما «سر إلهي».. صلاح عبد الله «بـ100 راجل» في رمضان 2024

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

أفضل ما تبدأ به العام الجديد.. داعية ينصح بهذا الأمر

الأولى في 2024.. مجلس النواب يعقد جلسته العامة اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

تحبس الأنفاس.. لقطات مرعبة لتعطل لعبة ضخمة على ارتفاع شاهق

بإمكانيات معدومة.. فلسطينية تثير تعاطف رواد السوشيال بأغرب ولادة من نوعها

تثير الجدل من جديد.. ميجان ماركل دوقة ساسكس تعلن عن مشروعها العاطفي

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ