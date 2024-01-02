أوكرانيا: روسيا تشن هجوما بطائرة مسيرة على كييف

قال مسؤولان أوكرانيان إن روسيا شنت هجوما بطائرة مسيرة على كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فيما أدى حطام الطائرة إلى اندلاع حريق في مبنى سكني بإحدى مناطق العاصمة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر تلغرام، إن الانفجارات المدوية التي سمعت في المدينة كانت بسبب عمل أنظمة الدفاع الجوي التي شاركت في صد الهجوم.

وأضاف أن حطام الطائرة المسيرة أدى إلى نشوب حريق في منطقة ديسنيانسكي، والمنطقة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كييف

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إنه تم إرسال أجهزة الطوارئ أيضا إلى منطقة هولوسييفسكي على طول الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقال بوبكو عبر تلغرام إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان الجيش الأوكراني رفع الثلاثاء حال التأهّب الجوّي، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة، وفقا لفرانس برس.