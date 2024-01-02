عشرات القتلى والجرحى.. الكشف عن عدد ضحايا زلزال اليابان المدمر

ضربت سلسلة من الزلازل القوية غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل وألحق أضرارا بالمباني والمركبات والقوارب، حيث حث المسؤولون الناس في بعض المناطق، اليوم الثلاثاء، على الابتعاد عن منازلهم بسبب خطر حدوث المزيد من الزلازل القوية.

واستمرت الهزات الارتدادية في محافظة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم واحد من ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة للمنطقة بعد ظهر أمس الاثنين.

وقال المسؤولون إنه تم تأكيد مقتل ثلاثين شخصا في إيشيكاوا.

وقالوا إن سبعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، في حين أن الأضرار التي لحقت بالمنازل كانت كبيرة لدرجة أنه لم يمكن تقييمها على الفور.

وفي وقت سابق،قال رئيس وزراء اليابان إن ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد كثيرون والأضرار التي تخلفت عنه كبيرة

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في زلزال ضرب اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تسعى السلطات اليوم الثلاثاء لتقييم المدى الكامل للكارثة التي دمرت المباني والطرق وتركت الآلاف بدون كهرباء في درجات حرارة متجمدة.

انقطعت الكهرباء عن حوالي 45700 أسرة في محافظة إيشيكاوا بغرب اليابان بعد زلزال بقوة 7.5 ريختر ضرب البلاد، الإثنين 1 يناير 2024، وفقا ما أعلنته شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية، اليوم الثلاثاء.

وأدى الزلزال إلى مقتل 6 أشخاص في إيشيكاوا، وإصابة العشرات في 4 محافظات أخرى، بما في ذلك توياما ونيجاتا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK نقلاً عن المستشفيات والسلطات المحلية.

وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا، للصحفيين، الإثنين، إن وزارة الدفاع أرسلت 1000 جندي للمساعدة في جهود الإنقاذ والانتشال.

وجرى إلغاء جميع التحذيرات من حدوث تسونامي في اليابان، وفقًا لموقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية صباح اليوم الثلاثاء.

وصدرت التحذيرات في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 ريختر والذي ضرب وسط اليابان بعد ظهر يوم الاثنين