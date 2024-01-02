يصلح حاله ويوسع رزقه.. دعاء السنة الجديدة للحبيب

دعاء السنة الجديد للحبيب يعد واحدا من الادعية التي يبحث عنها الكثير فمع استهلال السنة الجديدة سواء بالصلاة أو بالدعاء من الأمور العظيمة التى قد يفعلها الإنسان فى بداية عام جديد، وخاصةً لكل الاحباب والمخطوبين والازواج فأجمل ما يقدمه الإنسان لغيره هو الدعاء له بصلاح الحال والتوفيق فمن شان السنة الجديدة 2024 تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل، فباللجوء إلى الله عز وجل بـ دعاء السنة الجديدة 2024 يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء السنة الجديدة للحبيب .

1) ربي أحفظ لي حبيبي فإني أخشى عليه من ضرر يمسه فيمسني أضعافه اللهم أني أستودعتك إياه في كل حين ف احفظه لي يالله كل سنة وانت طيب ياغالي.

2) يارب في كل سنة احفظ لي حبيبي وأمان قلبي اللهم ياخير الحافظين احفظ لي هذه النعمة واطل في عمره وكل سنة وانت حبيبي.

3) اللهم مع بداية السنة الجديدة احفظ لي “الاسم” حبيبي قوتي سندي أميري جميلي قرة عيني أملي حياتي وكل شي حلو ف حياتي يارب وكل سنة وانت بخير حبيبي.

4) في بداية السنة الجديدة اللهم احفظ لي من هو بعيد عن عيني، اللهم اني أستودعتك حبيبي وكل عام وانت طيب.

5) هو حبيبي ومأمني وراحتي اللهم احفظة لي على مر السنين.

6) اللهم إن حبيبي هو عيني التي أرى بها الحياة، والصدر الذي أسند رأسي عليه، وصديقي ومأمني وراحتي، اللهم احفظ لي حبيبي في كل سنة جديدة وأطل بعمره واسعده ضعف مايسعدني كل عام وانت بخير.

7) في نهاية العام وبداية العام الجديد اللهم إني احببته أكثر من حبي لنفسي اللهم لاقوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه اللهم إني استودعتك إياه من كل اذى حبيبي كل عام وانت بخير.

8) يارب إن لي قلبا أحبه أخاف عليه من أدنى وجع ومن أقل فكرة سيئة قد تمر على باله وتترك ضررا احفظه بعينك التي لا تنام اللهم في هذا العام الجديد احفظ حبيبي وعائلتي يارب جعلتهم في ودائعك.

9) يارب إني أستودعتك قلبا لا أقوى العيش دونه اللهم في بداية السنة الجديدة احفظ لي حبيبي.

10) اللهم اكتب لي السنه الجديده خيرا لي و حقق لي كل احلامي اللهم كافيني شر خلقك اللهم احفظ لي حبيبي اللهم وفقنا و بارك لنا انت اغلى شي.

11) اللهم اجعل السنة الجديدة فاتحة خير و نجاح لحبيبي “الاسم” و حقق له كل امانيه وكل عام وانت اسعد واحد في الدنيا.

12) اللهم بشرني في اخر دقائق هذا العام بگل م اتمناه واجعل السنة الجديده فاتحة خير علي وعلى حبيبي و من احب قلبي.

13) بدات السنة الجديدة وغابو الاحبه اللهم اني استودعك حبيبي ونبض قلبي كل عام وانت بخير.

14) اللهم اجعله عام خير وبركة ويسر لنا أمورنا فيه انا وحبيبي اللهم امين.

15) أنت حبيبي وأنت گل اشيائي كل عام وانت بخير وسنة ميلادية سعيدة فاللهم أحفظ لي حبيبي بقدر حبي له.

16) اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي حبيبي و سندي وتمده بالصحة والعافية يا رب.

17) ربي إن لي مسافر احبه بقدر هذا الكون واكثر اسألك يا الله في هذة السنة الجديدة ان تحفظه من كل شر ومن كل أذى اللهم اني استودعتك حبيبي فأحفظه لي بعينك التي لا تنام.

18) يارب في بداية العام الجديد بعزتك وقدرتك لا بقدرة الاطباء يارب وهو عليك هين اسألك انك تشفي حبيبي وتعافيه من كل داء ووجع وهم اللهم اخرجنا من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ندفع مالا نطيق.

19) اللهم أشفي من أهلكه المرض اللهم في بداية العام أجعل كل ما مر به تكفير اللهم أحفظ لي و حبيبي.

20) اللهم في بداية العام احفظ ذلك القلب البعيد القريب فليس كل بعد يحمل ف طياته الجفاء فهناك بعد يحمل ف طياته الاشتياق واللهفة حبيبي.

21) اللهم في بداية العام اشف حبيبي شفاء ﻻ يغادره سقم وارفع عنه كل مايضره يارب العافيه قل لعافيته كوني فتكون.

1- «اللهم مسي أحبتى بما يسرّهم، وكفّ عنهم ما يضرّهم، ويسّر لهم أمورهم، واجمعنا بجنتك».

2-« اللهم اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقّين ولا خاطئين. اللهم ارفع عنهم البلاء والنقم، وارزقهم حسن الختام والوفاة على حقيقة الإسلام وأنت راضٍ عنهم، يا أرحم الراحمين. اللهم آتِ نفوسهم تقواها، وزكّها أنت خير من زكّاها، اللهم اجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين، ولك مطيعين، ولأوليائك محبين، ولأعدائك مبغضين، اللّهم اشدد بهم عضدي، وأقم أودي، وكثّر عددي، وزيّن محضري، وأحيي ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي على حاجتي ».

3-«اللهم جنب أولادي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمّها عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم. اللّهم امنُن عليهم بكلّ ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ما ذكرت منها وما نسيت، أو أظهرت أو أخفيت أو أعلنت أو أسررت، اللهم اجعلهم من الموسع عليهم في الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ إلّا لك، والمُجارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك».

4- «اللهم إنّي أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي، ولا تضرّهم وأن توفّقهم لطاعتك، وأن ترزقني برّهم، اللهم هب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك لأولادي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبهم، وشفاءً لصدورهم، ونورًا لأبصارهم، اللهم فرّح بهم نبيك المختار، وأهدهم لما تحبّه وترضاه، واجعلهم ممن تواضع لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النّبي الأمين وعلى آلهِ وصحبه أجمعين».

1- « اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».

2- « يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا».

3- « اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته ».

4- « اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب ».

5- « اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي ».

1- « اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ».

2- « اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال».

3- « يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ».

4- « اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني».

5- «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي».

6- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وجِلَّهُ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ وعَلانِيَتَهُ وسِرَّهُ».

7- « اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ».

أفضل دعاء للعام الجديد 2024

1) اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

2) ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

3) اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

4) اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .