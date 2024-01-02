زيلينسكي يكشف سر فشل الهجوم المضاد وتعزيز روسيا خطوطها الدفاعية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تسرب المعلومات من كييف إلى موسكو سمح لروسيا بالحصول على ميزة في خطوط المواجهة.

وكشف زيلينسكي، خلال مقابلة مع مجلة إيكونوميست البريطانية، أن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد في الصيف الماضي ساعد روسيا على إعداد وتعزيز خطوطها الدفاعية؛ بحسب "روسيا اليوم".

وشنت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، في يونيو الماضي، في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوريجيا، وألقت في المعركة ألوية تم تدريبها في دول الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.

وخلال الفترة الأخيرة، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة ولم تحقق انتصارات تذكر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، إن شبه جزيرة القرم هي محور الصراع للحد من الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات له، أن “ القوات الروسية تعاني من خسائر كبيرة”، مشيرا إلي أنه “لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بمحادثات السلام أو بالسلام نفسه”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “أهدافنا في عام 2024 هي الدفاع عن الشرق وحماية المدن الرئيسية”.

وقال زيلينسكي، إن فكرة فوز روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد "شعور"، مشيرا إلى أن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

ورأى زيلينسكي- في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، لافتا إلى أن أي مؤشر على رغبتها (موسكو) في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.

وواصل: "في العام الجديد سيعاني العدو الويلات"، معلنا أن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024.

كان زيلينسكي قد تعهد، في رسالته للعام الجديد، يوم الأحد الماضي، "تدمير" القوات الروسية التي غزت بلاده قبل عامين تقريبا.