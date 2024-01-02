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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئًا البابا تواضروس بعيد الميلاد: محبتنا حقيقية ومن القلب

صدى البلد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا رفيعا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، معبرًا عن سعادته بتهنئة وزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، كما أكد رئيس الإنجيلية على مشاعر المحبة والفرح الحقيقي التي تربطنا مع قداسة البابا، باعتبار قداسته رمزًا كبيرًا للمصريين والمنطقة. 

كما رحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور القس أندريه زكي، والوفد المرافق من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وقال: "سعداء بزيارة الدكتور القس أندريه زكي وكل الأحباء".
وأوضح: "أن علاقتنا الطيبة تجعل حياتنا أكثر محبة، وعلاقتنا بالمحبة تجعل حياتنا أكثر فرح، والإنسان بدون أمل يكون بدون حياة، والميلاد هو الأمل ودعوة للحياة، وسعداء بدور الكنيسة المجتمعي والوطني".

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