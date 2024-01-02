البحرين تعزي اليابان في ضحايا الزلزال

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف المملكة وتضامنها مع اليابان جراء الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق وسط البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وإجلاء الآلاف من منازلهم، وأحدثت أضرارا واسعة في المباني والبنية التحتية.

وأعربت المملكة عن صادق تعازیہا ومواساتها للحكومة والشعب الياباني الصديق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وسرعة إنقاذ المتضررين من هذا المصاب الأليم.

وعبرت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليابان في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى اليابان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل المدمر الذي ضرب اليابان أمس إلى 48 قتيلا.

وضربت سلسلة من الزلازل القوية غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإلحاق أضرارا بالمباني والمركبات والقوارب، حيث حث المسؤولون المواطنين في بعض المناطق، اليوم الثلاثاء، على الابتعاد عن منازلهم بسبب خطر حدوث المزيد من الزلازل القوية.

واستمرت الهزات الارتدادية في محافظة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم واحد من ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة للمنطقة بعد ظهر أمس الاثنين.