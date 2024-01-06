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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

وسام أبوعلي يدق أبواب الأهلي .. أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج +90، أن النادي الأهلي رفع قيمة عرضه المادي للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم إي كي سيريس السويدي، خلال يناير الجاري.

 

الأهلي يرفع قيمة عرضه المادي لضم المهاجم الفلسطيني .. تفاصيل

حسم الصفقة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي رفع قيمة العرض المادي للنادي السويدي من أجل ضم وسام أبوعلي، إلى مليون و 700 ألف دولار لحسم الصفقة".

 

واضاف هشام انه "من المقرر أن يحصل وسام أبوعليعلى مبلغ 500 ألف دولار في الموسم". 

ولمتابعة المزيد حول آخر تطورات ضم الفلسطيني وسام أبوعلي للأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

وسام أبوعلي أمير هشام برنامج 90 النادي الأهلي مهاجم إي كي سيريس السويدي يناير الجارى

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