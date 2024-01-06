يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

وسام أبوعلي يدق أبواب الأهلي .. أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج +90، أن النادي الأهلي رفع قيمة عرضه المادي للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم إي كي سيريس السويدي، خلال يناير الجاري.

حسم الصفقة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي رفع قيمة العرض المادي للنادي السويدي من أجل ضم وسام أبوعلي، إلى مليون و 700 ألف دولار لحسم الصفقة".

واضاف هشام انه "من المقرر أن يحصل وسام أبوعليعلى مبلغ 500 ألف دولار في الموسم".

ولمتابعة المزيد حول آخر تطورات ضم الفلسطيني وسام أبوعلي للأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي: