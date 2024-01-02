جمارك سفاجا تضبط كمية ضخمة من الأقراص المخدرة بقيمة نصف مليار جنيه

بدأت السلطات الجمركية في سفاجا بالبحر الأحمر تحقيقاتها في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، حيث قدرت قيمتها بنحو نصف مليار جنيه.

وفقًا لتفاصيل الحادث، نجحت إدارة الجمارك في سفاجا في ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة في إطار تنفيذ قانون مكافحة المخدرات.

وكانت الشكوك قد نشأت عند فحص سيارة براد محملة ببرتقال، والتي كانت متجهة إلى السعودية.

وفي إطار التفتيش الجمركي، اكتشفت لجنة جمركية وبالتعاون مع مختلف الإدارات وجود جيوب سرية تحت طبلية براد الثلاجة، تحتوي على سراديب حديدية مملوءة بكمية هائلة من الأقراص المخدرة.

ووفقًا لتقديرات السلطات، بلغ وزن الأقراص حوالي 108 كيلوجرامات، وبلغ عددها 749,980 قرصًا. يشتبه بأن هذه المواد هي مواد مخدرة، وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 449,988,000 جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات. يأتي هذا في إطار توجيهات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب بكل أشكالها.