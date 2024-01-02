بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

تعد الشوربة الهندية من الأكلات الشهية ، التي تمنح الجسم قدر كبير من التدفئة خاصة خلال فصل الشتاء.

نقدم لكم طريقة عمل الشوربة الهندية ، من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الشوربة الهندية

عدس

زنجبيل

ثوم

كرات

كرفس

بصل

كركم

كزبرة

فلفل حار

كمون

ملح فلفل

مرقة

ماء

زبدة

حمص

بسلة

جزر

فاصوليا

بطاطا

طريقة عمل شوربة هندية

* شوحي الكرفس وورق اللورا و ملح و فلفل في الزبدة ثم ضيفي الماء

* اضيفي الثوم و البصل و الجنزبيل وحمريهم مع مكعب مرقة مطحون

* اسلقي الحمص وضيفي عليه الكمون و الكزبرة الناشفة ثم ضعيه على الكرفس و الفلفل الحار و ضيفي العدس وتبليهم بالملح و الفلفل الاسود

* اضيفي التوابل و المرقة على الشوربة الهندية واتركيها قليلا

* اضيفي البسلة و الفاصوليا و اتركيها حتي تمام النضج و قدمي الشوربة الهندية