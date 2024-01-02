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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

الشوربة
الشوربة

تعد الشوربة الهندية من الأكلات الشهية ، التي تمنح الجسم قدر كبير من التدفئة خاصة خلال فصل الشتاء.

نقدم لكم طريقة عمل الشوربة الهندية ، من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الشوربة الهندية
عدس
زنجبيل
ثوم
كرات
كرفس
بصل
كركم
كزبرة
فلفل حار
كمون
ملح فلفل
مرقة
ماء
زبدة
حمص
بسلة
جزر
فاصوليا 
بطاطا

طريقة عمل شوربة هندية
* شوحي الكرفس وورق اللورا و ملح و فلفل في الزبدة ثم ضيفي الماء

* اضيفي الثوم و البصل و الجنزبيل وحمريهم مع مكعب مرقة مطحون
* اسلقي الحمص وضيفي عليه الكمون و الكزبرة الناشفة ثم ضعيه على الكرفس و الفلفل الحار و ضيفي العدس وتبليهم بالملح و الفلفل الاسود 
* اضيفي التوابل و المرقة على الشوربة الهندية واتركيها قليلا
* اضيفي البسلة و الفاصوليا و اتركيها حتي تمام النضج و قدمي الشوربة الهندية

الشوربة الهندية الشيف شربينى طريقة عمل الشوربة طريقة عمل شوربة الاكلات الشهية

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