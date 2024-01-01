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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

عصير الرمان
عصير الرمان

 يعد عصير الرمان من أكثر المشروبات الشائعة خلال فصل الشتاء ويتميز بمذاق شهي وفوائد صحية عديدة.

وبالرغم من فوائد عصير الرمان للقلب والبشرة والمعدة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناوله سواء بشكل كامل أو جزئي.

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ووفقا لما جاء في موقع الجازيت نعرض لكم قائمة الأشخاص الذين يجب عليهم الامتناع عن تناول عصير الرمان.

الأشخاص الذين يعانون من  البواسير

يمنع من عصير الرمان من يعانون من الإمساك المتكرر أو المزمن. 

يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس الابتعاد عن عصير الرمان.

يمنع من تناول عصير من لديهم التهاب المعدة.

أصحاب قرحة الغشاء المخاطي في المعدة.

أصحاب الحساسية الغذائية خاصة ضد الرمان.

البواسير
البواسير
عصير الرمان التهاب البنكرياس التهاب المعدة فوائد عصير الرمان الممنوعين من عصير الرمان اضرار عصير الرمان

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هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

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