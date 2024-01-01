هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

يعد عصير الرمان من أكثر المشروبات الشائعة خلال فصل الشتاء ويتميز بمذاق شهي وفوائد صحية عديدة.

وبالرغم من فوائد عصير الرمان للقلب والبشرة والمعدة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناوله سواء بشكل كامل أو جزئي.

ووفقا لما جاء في موقع الجازيت نعرض لكم قائمة الأشخاص الذين يجب عليهم الامتناع عن تناول عصير الرمان.

الأشخاص الذين يعانون من البواسير

يمنع من عصير الرمان من يعانون من الإمساك المتكرر أو المزمن.



يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس الابتعاد عن عصير الرمان.

يمنع من تناول عصير من لديهم التهاب المعدة.

أصحاب قرحة الغشاء المخاطي في المعدة.

أصحاب الحساسية الغذائية خاصة ضد الرمان.