وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تعترف بتخلي الغرب عن أوكرانيا

اعترفت وزيرة أوروبية سابقة، بملل الغرب من محاولة دعم أوكرانيا بالمال والسلاح لتواجه روسيا، وتنتصر عليها، معتبرة أن ذلك أمر غير واقعي، وفق ماذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وذكرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن الغرب غيّر موقفه ولم يعد ينتظر أن تحقق أوكرانيا انتصار على روسيا.

وقالت كنيسل : " تبدل موقف الدول الغربية بـنسبة 180 درجة".

وأضافت :" كان الأمر مغايرًا قبل عام حيث كان الغرب يقول إن القوات المسلحة الروسية على وشك الانهيار، وأن بعض التغيرات ستحدث. والآن عناوين المنشورات في الصحف غير ذلك ".

وذكرت :"أن صحيفة فاينانشال تايمز ومجلة إيكونوميست تقول غير السابق، بل وتتحدث عما سيحدث إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب".

وأردفت بأن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، قد فشل.