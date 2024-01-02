عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تعترف بتخلي الغرب عن أوكرانيا

امرأة تسير في كييف
امرأة تسير في كييف

اعترفت وزيرة أوروبية سابقة، بملل الغرب من محاولة دعم أوكرانيا بالمال والسلاح لتواجه روسيا، وتنتصر عليها، معتبرة أن ذلك أمر غير واقعي، وفق ماذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وذكرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن الغرب غيّر موقفه ولم يعد ينتظر  أن تحقق أوكرانيا انتصار على روسيا.

وقالت  كنيسل : " تبدل موقف الدول الغربية بـنسبة 180 درجة".

وأضافت :" كان الأمر مغايرًا قبل عام حيث كان الغرب يقول إن القوات المسلحة الروسية على وشك الانهيار، وأن بعض التغيرات ستحدث. والآن عناوين المنشورات في الصحف غير ذلك ".

وذكرت :"أن صحيفة فاينانشال تايمز ومجلة إيكونوميست تقول غير السابق، بل وتتحدث عما سيحدث إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب".

وأردفت بأن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، قد فشل.

وزيرة أوروبية أوكرانيا كارين كنيسل روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

موضوعات متعلقة

إيران تنفذ حكم الإعدام شنقاً في تسعة أشخاص.. بهذه التهمة

اعتراف لوزير الدفاع الإسرائيلي بنهاية قوة تل أبيب في المنطقة والعالم.. تفاصيل

وصول السفينة البريطانية "لايم باي" إلى بورسعيد لتوصيل مساعداتها لغزة

بعد تراجع التهديد.. بولندا تخفض مستوى عملياتها العسكرية

شركة بريطانية تتهرب من العقوبات وتجري تعاملات تجارية مع ملياردير روسي..وهذا مصيرها

هبوط حاد أمام الدولار الأمريكي.. مستوى انخفاض جديد لليرة التركية اليوم

هبوط ثاني مروحية إسرائيلية جنوب غزة لنقل مصابين في جيش الاحتلال

اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة في مخيمات الوسط بغزة

ترشيحاتنا

يجب عليه التنحي.. صحف عبرية: الانقسامات تضرب مجلس وزراء نتنياهو

وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تعترف بتخلي الغرب عن أوكرانيا

بيان عاجل من توني بلير يكشف حقيقة التوسط لتهجير الفلسطينيين من غزة

تشاجر مع نجلها.. عامل يشعل النار في مسكن ربة منزل بدار السلام

بعد اصابته فى قطع بشبكية العين.. ماجد المصرى يكشف تطورات حالته الصحية

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

كب وفاتحة طويلة.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض.. شاهد

سعر غير متوقع.. فستانا أنغام ونانسي عجرم يثيران الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ