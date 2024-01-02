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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد أمام الدولار الأمريكي .. مستوى انخفاض جديد لليرة التركية اليوم

الليرة التركية
الليرة التركية

 

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي الذي واصل ارتفاعه أمام العملة التركية، رغم قول وزراء في الحكومة بعملهم على خفض التضخم ودعم العملة، وفق ماذكرت صحف دولية.

وانخفضت الليرة التركية أمام الدولار الواحد، لتصل إلى 29.7 اليوم الثلاثاء، ليواصل سلسلة خسائر تسارعت بشكل طفيف في أواخر عام 2023 .

أنهت الليرة العام الماضي بشكل أضعف بنسبة 37٪ تقريبًا. وتراجعت العملة التركية 0.6 % إلى أدنى مستوى تاريخي عند 29.7060.

ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان وإعادة انتخابه في مايو، نفذت الحكومة تحولاً جذرياً في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة سعر الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح تشديد السياسة.

وفي الصيف الماضي، ضعفت الليرة بشكل حاد مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.
 

الليرة التركية الدولار العملة التركية التضخم

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