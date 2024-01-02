تقارير: 3 أسباب أجبرت الاحتلال على انسحابه بشكل كبير من غزة

دبابات الصهاينة تهرب من المقاومة

يستعد جيش الاحتلال لسحب عدد من ألويته المتوغلة في غزة رغم استمرار التصعيد على الجبهة اللبنانية مع الاحتلال ومع استمرار الخسائر في أرواح جنود الصهاينة والنزيف الاقتصادي للاحتلال، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسحب 5 ألوية من قطاع غزة.



وأفادت أنباء عن انسحاب فعلي للدبابات من مناطق عدة في القطاع.



وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن هناك انتقالًا إلى مرحلة أكثر تركيزًا، سوف تستغرق ستة أشهر.

وقال المصدر: "بعض المقاتلين الذين سيغادرون القطاع سيكونون مستعدين لسيناريو التصعيد في الشمال، فالوضع هناك لا يمكن أن يستمر والأشهر الستة المقبلة هي فترة حرجة".

وأكد المصدر أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء آلاف المقاتلين من قطاع غزة، بمن فيهم جنود الاحتياط الذين سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم، في خطوة ينظر إليها دوليا على أنها رد على الضغوط الأمريكية للانتقال إلى المنطقة الثالثة الأقل صرامة من الحرب ضد حماس".



وأكد المصدر إن هذه المرحلة ستكون أكثر استهدافا لقادة ومقاتلي حركة حماس في قطاع غزة، وسوف تستمر لشهور عدة.

وأضاف أن بعض الجنود الذين سيغادرون غزة سيكونون مستعدين لاحتمال التصعيد ضد "حزب الله" على الجبهة الشمالية.

