صحف عبرية: إسرائيل قلقة من مواجهة حزب الله| تفاصيل

كشفت صحف عبرية عن خوف لدى الاحتلال من المواجهة مع حزب الله اللبناني وذلك مع تصاعد المواجهات خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية وفقا لمصدر من الاحتلال بأن بعض الجنود الذين سيغادرون غزة سيكونون مستعدين لاحتمال التصعيد ضد "حزب الله" على الجبهة الشمالية.

ويستعد الاحتلال لسحب 5 ألوية من قطاع غزة.

وذكر المصدر: "بعض المقاتلين الذين سيغادرون غزة سيكونون مستعدين لسيناريو التصعيد في الشمال فالوضع هناك لا يمكن أن يستمر. الأشهر الستة المقبلة هي فترة حرجة".



وفي محاولة لمنع المواجهة مع حزب الله، قال المصدر إن "إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكستين، الذي من المتوقع أن يزور المنطقة قريبا من أجل الدفع نحو تسوية مع حزب الله".

وتحاول أمريكا وضع اتفاق لإبقاء حزب الله بعيدا عن الحدود، في مقابل المفاوضات بشأن الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.