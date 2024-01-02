اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة في مخيمات الوسط بغزة

دخلت المقاومة الفلسطينية في اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة مع قوات الجيش الصهيوني المتوغلة في غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتجري اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في مخيمات الوسط في قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

يأتي ذلك فيما قالت سرايا القدس أنها دكت بوابل من قذائف الهاون عيار 60 حشودا عسكرية في محيط مسجد عباد الرحمن وسط خان يونس.

كما أفادت سرايا القدس بأن مجاهديها اشتبكوا مع جنود العدو وأوقعوا بهم إصابات محققة في مناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

خلال ذلك، واصل الاحتلال بالقصف المدفعي الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة غزة، بينما استهدفت غارة منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اختطاف رضيعة من قطاع غزة دليل على ارتكاب جيش الاحتلال أفظع الجرائم دون محاسبة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال بتسليم الرضيعة المختطفة بشكل رسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية فورًا.

وارتقى 15 شهيدا في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

