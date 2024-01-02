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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف لوزير الدفاع الإسرائيلي بنهاية قوة تل أبيب في المنطقة والعالم.. تفاصيل

جالانت
جالانت

أكد وزير الدفاع الصهيوني على نهاية قوة تل أبيب المزعومة في العالم وفي المنطقة على وجه الخصوص، مشيرا بذلك إلى قوة ما تقوم له المقاومة.


وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت :" إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ونفى جالانت أن يكون في نية الجيش الإسرائيلي وقف عمليته العسكرية في غزة.


وأصيب 31 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الاثنين، بدء العودة التدريجية إلى مستوطنات غلاف غزة.

وقال إن بعض سكان التجمعات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة التي تم إخلاؤها في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر سيتمكنون من العودة في المستقبل القريب مع تقدم العمليات العسكرية.

كما أضاف، أن بعض سكان التجمعات التي تم إخلاؤها في مناطق تقع في نطاق أربعة إلى سبعة كيلومترات شمالي الجيب سيكونون قادرين على العودة إلى منازلهم قريباً. 

غزة جالانت

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