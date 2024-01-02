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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تنفذ حكم الإعدام شنقاً في تسعة أشخاص.. بهذه التهمة

عملية إعدام في إيران
عملية إعدام في إيران

أعدمت السلطات الإيرانية تسعة أشخاص شنقا بعد ادانتهم بالاتجار في المخدرات في الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء  (إيرنا) أن ثلاثة أشخاص من بين التسعة أُعدموا شنقاً في سجن بمحافظة أردبيل شمال غرب البلاد بتهمة "شراء ونقل الهيروين والأفيون".

وأضافت أن الستة الآخرين أُعدموا بشكل منفصل بتهم الاتجار بـ”الميثامفيتامين والهيروين والحشيش”.

وتقع إيران على طريق رئيسي لتهريب الأفيون بين أفغانستان وأوروبا ولديها واحد من أعلى معدلات تعاطي الأفيون محليا في العالم.

وتشير الأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في عام 2021 إلى أن 2.8 مليون شخص يعانون من مشكلة المخدرات في إيران.

وأطلقت السلطات الإيرانية حملات متعددة لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار بها، وتعلن بانتظام عن ضبط كميات كبيرة من المواد الأفيونية المهربة من أفغانستان.

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