مياه الشرب بالبحر الأحمر: تطوير منظومة التحصيل الالكتروني

أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أنه قد تم تطوير خدمات الدفع و منظومة التحصيل الالكتروني بالشركة و استحداث خدمات تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة و التحول الرقمي من خلال استخدام ماكينات السداد الالكتروني pos ( اجهزة الهاند هيلد ) بالتعاون مع شركة مصر للنظم المتطورة وشركة فوري

وأضاف عيسي أن تطوير منظومة الدفع الالكتروني سيساهم في تيسير وسهولة إجراءات تسديد الفواتير الخاصة بالمواطنين مع أمكانية التعرف على كافة المبالغ المستحقة على المواطن مما يساهم في دقة ورفع كفاءة المعاملات النقدية من خلال ميكنة وتحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء بجميع فروع الشركة