ترخيص 317 منشأة طبية خاصة وغلق 319 مخالفة في الشرقية

أكد هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال عام ٢٠٢٣، قامت باستصدار ٣١٧ ترخيصا للمنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الشرقية، منها "١٣٣ عيادة طبية، ٨٢ عيادة أسنان، ١٨ مركز طبي، ١١ عيادات تخصصية، ٢٠ مركز علاج طبيعي".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال العام.

وأسفرت الحملات، عن غلق ٣١٩ منشأة طبية خاصة مخالفة بفارق ٣.٣% أقل عن العام الماضي، مما ينبئ عن استمرارية انضباط الميدان الطبي الخاص، وارتفاع درجة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لترخيص المنشآت الصحية الخاصة، والتي كان منها مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات تخصصية، ومعامل للتحاليل الطبية، وغيرها، تعمل بدون ترخيص، إضافة إلى تحرير ٧١٩ محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة بمختلف مراكز المحافظة.

وقدم الدكتور هشام مسعود، الشكر للدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.