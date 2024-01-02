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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: إسرائيل تدرس إرسال قاض نيابة عنها أمام محكمة العدل الدولية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس إرسال قاض نيابة عنها للالتماس المقدم ضدها بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وتبحث عن محامين لفريق الدفاع.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن فريق وزاري بدأ تحضير دفاع قانوني في الالتماس الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الواسع الذي شنته حركة حماس.

وبحسب  الصحيفة ، فإنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الأولى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث ستطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر تفسيري ترتكب بموجبه إسرائيل أعمالا تشكل إبادة جماعية وتطلب منها العمل على وقفها.

وصباح اليوم، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للطعن في اتهام ما سماه "فرية الدم السخيف" من قبل جنوب أفريقيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ليفي في مؤتمر صحفي: "بعد إعطاء غطاء سياسي وقانوني لمذبحة 7 أكتوبر واستراتيجية حماس للدرع البشرية، جعلت جنوب أفريقيا نفسها متواطئة جنائيا مع حملة حماس للإبادة الجماعية ضد شعبنا".

وتابع ليفي إن "إسرائيل ستمثل في لاهاي "لتبديد تشهير الدم السخيف من جنوب أفريقيا".

إسرائيل محكمة العدل الدولية لاهاي جنوب افريقيا حركة حماس جرائم إبادة جماعية قطاع غزة

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