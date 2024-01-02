سر الصفقة الضخمة .. محمد صلاح في طريقه للرحيل عن ليفربول

كتب محمد صلاح اسمه مباشرة خلال فوز ليفربول 4-2 مساء الاثنين، حيث سجل أهدافًا وتمريرة حاسمة تؤكد الأداء الشامل الرائع ضد نيوكاسل.

كانت 90 دقيقة أخرى من الملك المصري ليستمتع بها مشجعو الأنفيلد، على الرغم من أنه قد لا يكون هناك الكثير من هذه الدقائق، وعلى الرغم من أن الأمور أصبحت هادئة فيما يتعلق بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنه ليس هناك شك في أنهم سيتصلون مرة أخرى سواء في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية أو الصيفية المقبلة.

وفي ظاهر الأمر، سيكون يورجن كلوب كارها خسارة تعويذته، ومع ذلك، لا مفر من حقيقة أن صلاح سيبلغ 32 عامًا بحلول بداية موسم 2024/25، وإذا تلقى النادي عرضًا في أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، سيكون بالتأكيد مغريًا جدًا للرفض.

علاوة على ذلك، كما لاحظت «لو باريزيان»، لا يزال الريدز يضعون أنفسهم في المقدمة كوجهة تالية لكيليان مبابي، والطريقة الوحيدة التي يمكن لليفربول أن يتحمل بها هذه الصفقة هي إزالة صلاح من فاتورة الأجور، ولا يزال الفائز بكأس العالم الفرنسي لم يصل نظريًا إلى ذروته كلاعب وهو في سن 25 عامًا،، وهذه فكرة مخيفة لأي نادٍ يعارضه.

ويلوح ريال مدريد في الأفق بالطبع، وستظل الأموال الذكية موجودة على انتقال مبابي إلى سانتياجو برنابيو، طوال الوقت يظل اللاعب صامتًا، لكن ليفربول لديه فرصة.