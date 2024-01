أسماء المتهمين بسرقة المقابر في مصر القديمة.

أكد المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع وجود برديات تحتوي علي الاستجوابات و الاتهامات و الاعترافات و السين و الجيم، وقال الشماع انه تم العثور علي أسماء المتهمين و المجرمين واللصوص و وظائفهم .



واكد الشماع ايضا ان العلماء قد لاحظو وجود لصوص من الأناث وايضا أجانب ضمن هذه العصابات.

و بالتالي نستطيع أن نقول أن في مصر القديمة كان هناك لصوص وعصابات ومحاكمات تتضمن السين و الجيم و أقسام شرطة و نيابة .

و من جانب اخر قال الشماع ان تمثيل الجريمة و محكمة المستمعين "قنبت سيدجموا "و هي عبارة عن قضاة يستمعون.

و نجد في مصر القديمة ان الإنكار لارتكاب جريمة ما يعرض المتهم للضرب ولذلك كان يعترف بجريمته .

و أشار الشماع انه في حالة ضرب أنثى متهمة أصرت على انكارها و أقوالها مؤكدة أنها لم ترى الجريمة و تكتم الاعتراف،وقالت في التحقيق و رغم ضربها""لو كنت قد رأيت؛ كنت سوف اقول لكم [اعترف]".

كما كانت العقوبات قاسية و في بعض الحالات قاسية جدا.

وهذه كانت أسماء و وظائف بعض اللصوص المذكورة في برديات سرقة المقابر في مصر القديمة :

‏Hapiwer.

‏ Setekhnakht.

‏Hapifo.

‏ Irenamun.

‏Amenemhab.

‏Kaemwgse.

‏Ahautinufer.

‏foreigner Paikeh son of (?) Setekhemheb.

‏Penementenakht.

‏The citizeness (Nesmut) .

‏the

‏trumpeter زمار Perpethew, and foreignerأجنبي Userhetnakht belonging to

‏the prince of No.

‏the incense-roaster عامل تحميص البخور Shedsukhons

‏ the incense-

‏roaster Nesamun of the temple of Amun.

‏the incense-roaster

‏Ankhef[en]khons of the temple of Amun.

‏and Amenkhau son of the singer

‏of the offering-table Hori.

‏PcwSr, a workman of the

‏Necropolis.

‏The scribe of the Necropolis

‏Nesamenope.