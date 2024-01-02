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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسماء المتهمين بسرقة المقابر في مصر القديمة

أسماء المتهمين بسرقة
أسماء المتهمين بسرقة المقابر في مصر القديمة.

أكد المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع وجود برديات تحتوي علي الاستجوابات و  الاتهامات و الاعترافات و السين و الجيم، وقال الشماع انه تم العثور علي أسماء المتهمين و المجرمين واللصوص و وظائفهم .

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واكد الشماع ايضا ان العلماء قد لاحظو  وجود لصوص من الأناث وايضا أجانب ضمن هذه العصابات. 
و بالتالي نستطيع أن نقول أن في مصر القديمة كان هناك لصوص وعصابات ومحاكمات تتضمن السين و الجيم و أقسام شرطة و نيابة .
و من جانب اخر قال الشماع ان تمثيل الجريمة و محكمة المستمعين "قنبت سيدجموا "و هي عبارة عن قضاة يستمعون.
و نجد في مصر القديمة ان الإنكار لارتكاب جريمة ما يعرض المتهم للضرب ولذلك كان يعترف بجريمته .
و أشار الشماع انه في حالة ضرب أنثى متهمة أصرت على انكارها و أقوالها مؤكدة أنها لم ترى الجريمة و تكتم الاعتراف،وقالت في التحقيق و رغم ضربها""لو كنت قد  رأيت؛ كنت سوف اقول لكم [اعترف]".
كما كانت العقوبات قاسية و في بعض الحالات قاسية جدا.
وهذه كانت أسماء و وظائف بعض اللصوص المذكورة في برديات سرقة المقابر في مصر القديمة :

‏Hapiwer.
‏ Setekhnakht. 
‏Hapifo.
‏ Irenamun.
‏Amenemhab.
‏Kaemwgse.
‏Ahautinufer.
‏foreigner Paikeh son of (?) Setekhemheb.
‏Penementenakht.
‏The citizeness (Nesmut) .
‏the 
‏trumpeter زمار Perpethew, and  foreignerأجنبي  Userhetnakht belonging to 
‏the prince of No.
‏the incense-roaster عامل تحميص البخور  Shedsukhons
‏ the incense- 
‏roaster Nesamun of the temple of Amun.
‏the incense-roaster 
‏Ankhef[en]khons of the temple of Amun.
‏and Amenkhau son of the singer 
‏of the offering-table Hori.
‏PcwSr, a workman of the 
‏Necropolis.
‏The scribe of the Necropolis 
‏Nesamenope.

برديات الشماع أسماء المتهمين

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