أسماء المتهمين بسرقة المقابر في مصر القديمة.

أكد المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع وجود برديات تحتوي علي الاستجوابات و الاتهامات و الاعترافات و السين و الجيم، وقال الشماع انه تم العثور علي أسماء المتهمين و المجرمين واللصوص و وظائفهم .
واكد الشماع ايضا ان العلماء قد لاحظو وجود لصوص من الأناث وايضا أجانب ضمن هذه العصابات.
و بالتالي نستطيع أن نقول أن في مصر القديمة كان هناك لصوص وعصابات ومحاكمات تتضمن السين و الجيم و أقسام شرطة و نيابة .
و من جانب اخر قال الشماع ان تمثيل الجريمة و محكمة المستمعين "قنبت سيدجموا "و هي عبارة عن قضاة يستمعون.
و نجد في مصر القديمة ان الإنكار لارتكاب جريمة ما يعرض المتهم للضرب ولذلك كان يعترف بجريمته .
و أشار الشماع انه في حالة ضرب أنثى متهمة أصرت على انكارها و أقوالها مؤكدة أنها لم ترى الجريمة و تكتم الاعتراف،وقالت في التحقيق و رغم ضربها""لو كنت قد رأيت؛ كنت سوف اقول لكم [اعترف]".
كما كانت العقوبات قاسية و في بعض الحالات قاسية جدا.
وهذه كانت أسماء و وظائف بعض اللصوص المذكورة في برديات سرقة المقابر في مصر القديمة :
Hapiwer.
Setekhnakht.
Hapifo.
Irenamun.
Amenemhab.
Kaemwgse.
Ahautinufer.
foreigner Paikeh son of (?) Setekhemheb.
Penementenakht.
The citizeness (Nesmut) .
the
trumpeter زمار Perpethew, and foreignerأجنبي Userhetnakht belonging to
the prince of No.
the incense-roaster عامل تحميص البخور Shedsukhons
the incense-
roaster Nesamun of the temple of Amun.
the incense-roaster
Ankhef[en]khons of the temple of Amun.
and Amenkhau son of the singer
of the offering-table Hori.
PcwSr, a workman of the
Necropolis.
The scribe of the Necropolis
Nesamenope.