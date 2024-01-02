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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الضحية الثانية.. مانشستر يونايتد يستغني عن لاعبه سيرجيو ريجيلون في الانتقالات الشتوية

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

قرر الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الاستغناء عن  الظهير الإسباني سيرجيو ريجيلون خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان الهولندي دوني فان دي بيك أول المغادرين في يناير الجاري، صوب آينتراخت فرانكفورت، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر مانشستر يونايتد فسخ عقد إعارة الظهير الإسباني سيرجيو ريجيلون، وإعادته إلى صفوف توتنهام هوتسبير.


وعانى ريجيلون من أجل إقناع تين هاج في أولد ترافورد، رغم أنه شارك في 12 مباراة بجميع المسابقات.

وكان تين هاج يفضل تغيير مركز دييجو دالوت في كثير من الأحيان إلى الظهير الأيسر بدلا من الدفع بريجيلون، كما أنه أحيانا دفع بلاعبين آخرين في نفس المركز مثل سفيان أمرابط وفيكتور لينديلوف.

ويذكر أن مانشستر يونايتد كان منفتحًا على استخدام خيار فسخ الإعارة، مع عودة لوك شاو إلى لياقته، على الرغم من أنه غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب إصابة عضلية.

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