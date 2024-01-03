ذهبت بالزي العسكري.. أسباب دعم ملكة جمال العراق السابقة لإسرائيل

أثارت سارة العيدان ملكة جمال العراق السابقة غضبًا واسعًا بعد نشرها صوراً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر فيها لقاءاتها مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة.

وعلقت سارة عيدان عليها قائلة "قمت اليوم بزيارة كفار عزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها".

وأضافت في تصريحات استفزازية "على بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس، لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسياً، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير.. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية".

وتعرضت سارة العيدان لانتقادات لاذعة في التعليقات على الصور، وهاجمها متابعوها العراقيون خصوصاً بشكل عنيف، وقالوا "فإن سارة عيدان لا تمثل الشعب العراقي فيما فعلته بل تمثل نفسها فقط، حيث قامت بهذه الزيارة إلى تل أبيب وحرصت على دعم الكيان الصهيوني لمصالح شخصية.

وأضاف المتابعون، بأن سارة عراقية الجنسية لكنها قضت أغلب حياتها في أمريكا، كما تعد مرشحة لتمثيل الدائرة الثلاثين للكونجرس في كاليفورنيا، وهو ما يفسر سبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: