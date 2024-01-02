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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جهنم على الأرض.. احتراق طائرة ركاب بمطار في اليابان | فيديو

حريق طائرة ركاب باليابان
حريق طائرة ركاب باليابان

كشفت لقطات مروعة لحظة اشتعال النيران بطائرة ركاب على مدرج في اليابان. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان ما يقدر بنحو 367 شخصًا على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية عندما اشتعلت فيها النيران في مطار هانيدا بطوكيو اليوم (2 يناير).

 ووقع الحادث بعد أن اصطدمت الطائرة بمركبة لخفر السواحل أثناء هبوطها على الأرض، حسبما ذكرت BNO.

 قُتل خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن طائرة خفر السواحل، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK.

وأدى الحادث إلى انفجار كبير تسبب في جحيم عملاق. وأظهرت لقطات مروعة نُشرت على موقع X (تويتر سابقًا) للحادث نيرانًا تتصاعد من نوافذ الركاب بينما كانت الطائرة محاطة بكرة من النار.

حريق طائرة ركاب باليابان 

فيما تم إرسال الطواقم للتعامل مع الحريق على الفور. وأظهر مقطع نشرته هيئة الإذاعة اليابانية NHK رجال الإطفاء وهم ينشرون خراطيم متعددة في محاولة للسيطرة على النيران.

واوضحت الصحيفة انه ولم يتم نشر أي أرقام رسمية تكشف عدد الضحايا أو المصابين جراء الحادث. ومع ذلك، يُعتقد أنه تم إجلاء جميع الركاب من طائرة إيرباص A350 بأمان ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

طائرة ة الخطوط الجوية اليابانية اشتعال النيران بطائرة اليابان

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