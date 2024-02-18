غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

غيّرت أم بريطانية كل مفاهيم الأمومة، بعد اتهامها بقـ تل طفليها، وإلقاء القبض عليها خلال إقامتها بالولايات المتحدة، وتم تقديم والدة متهمة بقتل ابنيها في الولايات المتحدة أمام المحكمة في جلسة استخراج الإذن للترحيل بعد اعتقالها في المملكة المتحدة.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم اعتقال كيمبرلي سينجلر، البالغة من العمر 35 عامًا، يوم السبت في وسط لندن.

وتم العثور على ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنها البالغ من العمر سبع سنوات متوفيين في منزل في كولورادو في 19 ديسمبر، بالإضافة إلى ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا التي أصيبت بجروح.

وأصدرت الشرطة الأمريكية مذكرة اعتقال بحقها بعد أسبوع. وتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى إليها، بالإضافة إلى تهمة محاولة القتل وثلاث تهم للإساءة للأطفال وتهمة واحدة بالاعتداء.