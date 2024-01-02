منتهى الإجرام.. عصابات المخدرات تخطف 31 راكب حافلة بالمكسيك

اختطف مسلحون من عصابات المخدرات في المكسيك 31 راكبًا مذعورًا من حافلة - بما في ذلك النساء والأطفال.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” ، تم اعتراض ضحايا العصابة المتعطشة للدماء أثناء توجههم إلى مدينة ماتاموروس الحدودية.

وأوضحت الصحيفة ان في ليلة السبت، كانت الحافلة رقم 9570 التابعة لشركة Senda متجهة من مونتيري، نويفو ليون، إلى المدينة الواقعة في منطقة تاماوليباس.

عصابات المخدرات تخطف 31 راكب حافلة بالمكسيك

وعندما وصلت الحافلة إلى نويفو بروغريسو بولاية تاماوليباس، حاصرت مجموعة من الرجال المسلحين في خمس سيارات الحافلة وأجبرت السائق و36 راكبا على الخروج من السيارة.

واستجوب المسلحون الركاب الذين كانوا يحاولون تحديد ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون الوصول إلى الحدود، ثم اختطفت عصابة الخليج 31 من الركاب، وسمحت للخمسة الباقين بمواصلة رحلتهم.

وكان من بين الركاب المفقودين رجال ونساء وأطفال من فنزويلا وكولومبيا وهندوراس والمكسيك.

ووقعت عملية اختطاف السيارة بينما كانت الحافلة تسير على الطريق السريع الذي يربط بين رينوسا وماتاموروس.

فيما شهد هذا الطريق السريع بالتحديد الكثير من الوحشية في الأشهر القليلة الماضية حيث شنت مجموعتان متنافستان من كارتل الخليج حربًا شرسة على النفوذ.

وبعد الحادث، تحققت حكومة تاماوليباس من إيقاف الحافلة وإجبار الركاب على النزول.