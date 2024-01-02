عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منتهى الإجرام.. عصابات المخدرات تخطف 31 راكب حافلة بالمكسيك

عصابات المخدرات تخطف
عصابات المخدرات تخطف 31 راكب حافلة بالمكسيك

اختطف مسلحون من عصابات المخدرات في المكسيك 31 راكبًا مذعورًا من حافلة - بما في ذلك النساء والأطفال. 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” ، تم اعتراض ضحايا العصابة المتعطشة للدماء أثناء توجههم إلى مدينة ماتاموروس الحدودية.

وأوضحت الصحيفة ان  في ليلة السبت، كانت الحافلة رقم 9570 التابعة لشركة Senda متجهة من مونتيري، نويفو ليون، إلى المدينة الواقعة في منطقة تاماوليباس.

عصابات المخدرات تخطف 31 راكب حافلة بالمكسيك

 وعندما وصلت الحافلة إلى نويفو بروغريسو بولاية تاماوليباس، حاصرت مجموعة من الرجال المسلحين في خمس سيارات الحافلة وأجبرت السائق و36 راكبا على الخروج من السيارة. 

واستجوب المسلحون الركاب الذين كانوا يحاولون تحديد ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون الوصول إلى الحدود، ثم اختطفت عصابة الخليج 31 من الركاب، وسمحت للخمسة الباقين بمواصلة رحلتهم.

وكان من بين الركاب المفقودين رجال ونساء وأطفال من فنزويلا وكولومبيا وهندوراس والمكسيك.

 ووقعت عملية اختطاف السيارة بينما كانت الحافلة تسير على الطريق السريع الذي يربط بين رينوسا وماتاموروس. 

فيما شهد هذا الطريق السريع بالتحديد الكثير من الوحشية في الأشهر القليلة الماضية حيث شنت مجموعتان متنافستان من كارتل الخليج حربًا شرسة على النفوذ. 

وبعد الحادث، تحققت حكومة تاماوليباس من إيقاف الحافلة وإجبار الركاب على النزول.

عصابات المخدرات المكسيك حافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

ترشيحاتنا

وزير النقل يكشف نسب الخصم في تذاكر المترو لـ اشتراكات الطلاب وكبار السن

إعلام عبري: إسرائيل لم تخبر أمريكا مسبقا باغتيال العاروري

البطاطس تثير الجدل من جديد.. والزراعة تفجر مفاجأة بشأن أسعار التقاوي

حطب يتغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية.. والسبت المقبل موعدا جديدا

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

وضع ضوابط وليس تسعير|اللواء راضي عبد المعطي يوضح قرار اعتبار 7 سلع إستراتيجية..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

فيديو

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ