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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. إصابة 4 شباب بطلقات نارية إثر وقوع مشاجرة بينهم بقرية ميت شرف

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب  4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجره بينهم بسبب خلافات مالية سابقة.

تلقت مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة دكرنس  يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية ميت شرف، التابعة للمركز بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين  عددا من الشباب  ووجود مصابين.

 انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين كل من صلاح ع.م م 21 عامًا، مقيم بقرية ميت شرف ومحمود ن.خ. 22 عاما و محمد أ.ل 21 عاما  ومقيمان بقرية ميت الحلوج التابعة للمركز  ومحمد ر.م 21 عاما ومقيم بميت السودان التابعة للمركز حيث تبين أن المشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية بينهما.

أسفرت المشاجرة عن إصابة الأول بطلق ناري في الوجه أدى إلى كسر في الجمجمة فيما أصيب الثلاثة الآخرين برش خرطوش.

تم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر .

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