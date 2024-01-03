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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النظام الصحي منهار.. الصحة العالمية تندد باستهداف الاحتلال للهلال الأحمر في غزة

قصف الهلال الأحمر
قصف الهلال الأحمر في غزة

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرًا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنه "غير مقبول".

وقال جيبرييسوس في بيان صادر عنه الثلاثاء "أشجب الضربات التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكدًا أن “عمليات القصف التي حصلت غير مقبولة”.

وأضاف أن النظام الصحي في غزة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار بسبب الأعمال القتالية، معوقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح.

وقصف طيران الاحتلال الحربي، الثلاثاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية إن قصف الاحتلال استهدف الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين من النازحين.

وأوضحت الجمعية أن مقرها ومستشفى الأمل مأوى لنحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.

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