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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف صاروخي لـ حزب الله يصيب جنديين إسرائيليين قرب حدود لبنان

هجوم صاروخي - صورة
هجوم صاروخي - صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة جنديين بقذيفة مضادة للدروع أطلقها حزب الله في منطقة رميم بالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن جنديين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي مضاد للدروع تابع لحزب الله على موقع عسكري بالقرب من بلدة المنارة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأضافت أنه لا يوجد تأكيد من جيش الاحتلال حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية مسئوليتها عن 10 هجمات منفصلة على شمال إسرائيل اليوم، أربعة منها في الساعة الأخيرة.

وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود، ولكن في بعض الهجمات، أصابت القذائف مجتمعات إسرائيلية في الشمال.

يأتي ذلك على وقع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرًا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس.

وقال مسؤول كبير في حزب الله إن الحزب سيرد على عملية اغتيال العاروري.

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