عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يطعن في قرار منعه من الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قرار وزيرة خارجية ولاية "مين" شينا بيلوز المكلفة بتنظيم الانتخابات والتي منعته من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري هناك.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، طلب ترامب من محكمة في ولاية مين إلغاء قرار المسؤولة في الولاية بمنعه من الاقتراع التمهيدي لعام 2024، بسبب دوره في تمرد الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

وأعلنت بيلوز، وهي ديمقراطية، قرارها الأسبوع الماضي، قائلة إن لديها التزامًا قانونيًا بمنع ترامب من المشاركة بموجب بند في الدستور يرجع إلى حقبة الحرب الأهلية، والذي يحظر على أولئك "المشاركين في التمرد" الاقتراع.

وقال محامو ترامب في الطعن الذي تم تقديمه أمام المحكمة العليا في الولاية الثلاثاء، إنهم يشتبهون في أن بيلوز متحيزة، وتسيئ استخدام السلطة، وتنتهك المعايير القانونية.

ووصف المحامون نيتها استبعاد اسم الرئيس السابق من الاقتراع في الانتخابات التمهيدية المقبلة بأنها غير قانونية، لافتين إلى أن بيلوز “كان ينبغي أن تنأى بنفسها” عن البت في القضية، وأنها فشلت في منح الرئيس السابق “الوقت والفرصة الكافية لتقديم الدفاع”.

وجادل ترامب أيضًا في الدعوى يوم الثلاثاء بأن بيلوز "فشلت في توفير الإجراءات القانونية الواجبة" و"ارتكبت أخطاء متعددة في القانون وتصرفت بطريقة تعسفية ومتقلبة".

ويطالب ترامب بإلغاء قرار بيلوز، والسماح له بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية، ووقف المزيد من المحاولات لمنعه من المشاركة في الانتخابات.

إلا أن بيلوز تقول إن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب شينا بيلوز الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية الانتخابات ولاية مين الكابيتول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

اليوم.. استئناف صاحبة قناة " أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

بدءًا من الجمعة.. إيقاف تشغيل بعض قطارات خط أبو قير بالإسكندرية

ترامب يطعن في قرار منعه من الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يكشف موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء

سر رفض سلاف فواخرجي العمل في المسلسلات التركية المُدبلجة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة دنماركية بسبب مارجريت الثانية..أطول ملوك العالم حكما تتنازل عن عرشها لابنها

فيها حاجات مش هتخطر ببالك.. أفضل الإسعافات الأولية لضحايا السكتة الدماغية

مي عمر بملابس مثيرة للجدل في دبي| شاهد

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ