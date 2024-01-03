ترامب يطعن في قرار منعه من الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قرار وزيرة خارجية ولاية "مين" شينا بيلوز المكلفة بتنظيم الانتخابات والتي منعته من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري هناك.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، طلب ترامب من محكمة في ولاية مين إلغاء قرار المسؤولة في الولاية بمنعه من الاقتراع التمهيدي لعام 2024، بسبب دوره في تمرد الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

وأعلنت بيلوز، وهي ديمقراطية، قرارها الأسبوع الماضي، قائلة إن لديها التزامًا قانونيًا بمنع ترامب من المشاركة بموجب بند في الدستور يرجع إلى حقبة الحرب الأهلية، والذي يحظر على أولئك "المشاركين في التمرد" الاقتراع.

وقال محامو ترامب في الطعن الذي تم تقديمه أمام المحكمة العليا في الولاية الثلاثاء، إنهم يشتبهون في أن بيلوز متحيزة، وتسيئ استخدام السلطة، وتنتهك المعايير القانونية.

ووصف المحامون نيتها استبعاد اسم الرئيس السابق من الاقتراع في الانتخابات التمهيدية المقبلة بأنها غير قانونية، لافتين إلى أن بيلوز “كان ينبغي أن تنأى بنفسها” عن البت في القضية، وأنها فشلت في منح الرئيس السابق “الوقت والفرصة الكافية لتقديم الدفاع”.

وجادل ترامب أيضًا في الدعوى يوم الثلاثاء بأن بيلوز "فشلت في توفير الإجراءات القانونية الواجبة" و"ارتكبت أخطاء متعددة في القانون وتصرفت بطريقة تعسفية ومتقلبة".

ويطالب ترامب بإلغاء قرار بيلوز، والسماح له بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية، ووقف المزيد من المحاولات لمنعه من المشاركة في الانتخابات.

إلا أن بيلوز تقول إن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.