وسط معارك التمويل.. الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار لأول مرة، في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء الكونجرس لسلسلة أخرى من معارك التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة.

وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن الدين العام الأمريكي بلغ 34.001 تريليون دولار حتى يوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن هذا الرقم قياسيًا وينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة لتحسين الميزانية العمومية الأمريكية في الأعوام المقبلة.

وكان الدين العام الأمريكي حتى شهر سبتمبر العام الماضي وصل إلى 33 تريليون دولار.

واتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتًا، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفًا تاريخيًا عن السداد. ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير من 2025.