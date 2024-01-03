نتنياهو يأمر وزراءه بعدم الحديث للإعلام حول اغتيال العاروري

وجه مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوزراء بعدم التصريح لوسائل الإعلام حول اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

واستهدفت إسرائيل، مساء الثلاثاء، العاروري وعددًا من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لـ "حماس" في تفجير بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "مكتب نتنياهو أصدر تعليماته للوزراء بعدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام أو الإشارة بشكل واضح إلى اغتيال العاروري".

وفور الإعلان عن اغتيال صالح العاروري، علق وزيران إسرائيليان ونائب بالكنيست، فكتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر حسابه على منصة "إكس": "هكذا يباد جميع أعدائك يا إسرائيل".

كما علق وزير الاتصالات شلومو كرعي مقتبسا الآية رقم "31" من سفر "القضاة" في التوراة: “هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب. وأحباؤه كخروج الشمس في جبروتها. واستراحت الأرض أربعين سنة”.

فيما قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست داني دانون على حسابه بمنصة “إكس”: "أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) والموساد وقوات الأمن على اغتيال المسؤول الكبير في حماس صلاح العاروري في بيروت".

وأضاف: "ليعلم كل من شارك في مجزرة 10/7 أننا سنصل إليهم ونغلق الحساب معهم"، على حد قوله.