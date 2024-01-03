عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، والذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت مكتب حماس في لبنان.

وقال عبداللهيان عبر حسابه على منصة إكس: "باستشهاد صالح العاروري وبعض من رفاقه، أعزي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأعضاء هذه الحركة التحررية والشعب الفلسطيني البطل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن مثل هذه العملية الإرهابية الجبانة تثبت أن النظام الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه بعد أسابيع من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والدمار في غزة والضفة الغربية لـ فلسطين، على الرغم من الدعم المباشر من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الأنشطة الشريرة التي تقوم بها آلة الإرهاب التابعة لهذا النظام في بلدان أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن وإنذارا خطيرا لأمن جميع بلدان المنطقة.

https://x.com/Amirabdolahian/status/1742429259115733018?s=20

ونفذت إسرائيل ضربة بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية وأسفرت عن سقوط 6 قتلى وإصابة 11 آخرين.

وأكدت حركة حماس اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.

كما كشفت حركة حماس عن استشهاد القائدين في كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري" سمير فندي "أبو عامر"، وعزام الأقرع "أبو عمار" في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان.

نتنياهو يأمر وزراءه بعدم الحديث للإعلام حول اغتيال العاروري

بعد اغتيال العاروري.. «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تبلغان مصر بوقف المفاوضات مع إسرائيل

صالح العاروري حماس الاحتلال الإسيرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان فلسطين الضفة الغربية غزة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

موضوعات متعلقة

نتنياهو يأمر وزراءه بعدم الحديث للإعلام حول اغتيال العاروري

بعد اغتيال العاروري.. «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تبلغان مصر بوقف المفاوضات مع إسرائيل

عقب اغتيال العاروري القيادي بحماس.. حزب الله يتبنى 10 هجمات على إسرائيل

بعد ساعات من اغتيال العاروري| ماكرون يجري اتصالًا مع جانتس.. ما فحواه؟

صحيفة أمريكية: اغتيال العاروري الأول بين عمليات سينفذها الاحتلال ضد حماس

تل أبيب وضعته على رأس المطلوبين.. وأمريكا رصدت 10 ملايين دولار لرأسه| كل ما تريد معرفته عن صالح العاروري بعد استشهاده

بعد اغتيال العاروري.. وزير مالية الاحتلال: كل أعداء إسرائيل سيهلكون

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب نهائيا.. تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

صحيفة: إسرائيل تجري اتصالات مع دولة أفريقية لاستقبال آلاف المهاجرين من غزة

صعود طفيف في العملات الأجنبية بأول تعاملات اليوم والدولار يزيد قرشين

بعد اغتيال العاروري.. قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

بعد توعد زيلينسكي.. هجوم أوكراني بالصواريخ على بيلجورود الروسية

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

بعد سخريتها من خبر طلاقها من العوضي| صور تجمع بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ