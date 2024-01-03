وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة ، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى ، وذلك فى إطار حرصه على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركة.



استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى الزيارة التفقدية بعقد إجتماع مع المهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة شركة " أبو زعبل للصناعات الهندسية ".

واشار الوزير " محمد صلاح " خلال الإجتماع إلى أهمية الشركة ( مصنع 100 الحربى ) حيث أنها تختص بالمساهمة فى تلبية إحتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء والصلب المخصوص ومنتجاتها الحديثة من الصلب المدرع والذي يعد منتجاً استراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات وجاء تصنيع هذا المنتج الإستراتيجى فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على إمتلاك القدرة فى هذا المجال، كما أوضح وزيرالدولة للإنتاج الحربى أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية فى تصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تُستخدم في عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة ، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بتوافر خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتمتلك عمالة مدربة على أعلى مستوى .

جولة تفقدية



عقب ذلك قام وزير الإنتاج الحربى بجولة تفقدية شملت المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ، وحرص سيادته خلال المرورعلى الحديث مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء ، وأكد لهم الوزير " محمد صلاح " حرص الوزارة على الإهتمام بتطويرالعنصرالبشرى وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مشدداً على ضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والإنتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة .

وصرح المستشارالإعلامي لوزيرالدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على الإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير هذه الشركات والوحدات وسبل تحقيقها وحث العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة بما يساهم في تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة والذى ينعكس بالتبعية على حفظ أمن واستقرار الوطن، هذا إلى جانب دور الوزارة في المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية بالدولة .



وقد رافق المهندس محمد صلاح الدين مصطفى خلال الجولة التفقدية ، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس وائل المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات وعمرو عبد المنعم رئيس القطاع الإقتصادى و حازم هيكل رئيس القطاع المالى و محمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والدكتور مهندس عماد عسكر المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا و محمد فتحي رئيس قطاع الأمن و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .