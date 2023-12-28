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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يناقش المشاريع البحثية الجديدة مع رؤساء الشركات التابعة

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يناقش المشاريع البحثية الجديدة

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي مع بعضاً من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات المعنيين بخطة البحوث بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة 

في بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، و أكد على أهمية  دور البحث العلمي  و ضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي وذلك للتمكن من توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وزيادة نسبتها بخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يخدم تطوير المنتجات النمطية للشركات وإدخال منتجات جديدة يتم إضافتها إلى عائلة منتجات شركات الإنتاج الحربي (العسكرية/المدنية).

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف مناقشة المشروعات البحثية الجديدة و كذا مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأصدر وزير الإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الاهتمام بالابحاث العلمية و التي تعمل على تطوير العملية التصنيعية وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي يولي اهتمامًا خاصا بالأبحاث العلمية و تطبيقها داخل الشركات و الواحدات، مضيفًا أنه خلال الاجتماع تم عرض العديد من المشروعات البحثية الجديدة  من قبل رؤساء مجالس الإدارات و مناقشة سبل تطبيقها داخل شركاتهم ،فوزارة الإنتاج الحربي تسعى دائمًا لتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها،هذا بالإضافة إلى تخصيص رقم تليفون لتلقى الأبحاث العلمية و المقترحات عبر الرقم :  01070168748 ، وبريد إلكترونى:
[email protected]

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