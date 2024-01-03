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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية صباح اليوم، الأربعاء، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطة، مؤكدا أهمية المشروع، فتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام، إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

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يذكر أن المحطة تتكون من 8 عنابر؛ 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراطا.

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