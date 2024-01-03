مؤسس أمهات مصر: الدولة حريصة على سد عجز المعلمين

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على اهتمام وحرص القيادة السياسية ومجلس الوزراء علي سد عجز المعلمين في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأشادت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بالمسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بنظام التعاقد في 27 محافظة، لافته إلي أن المراحل الأولي في التعليم هي الأساس في تشكيل شخصية الطالب، والتركيز عليها أمر هام جدا.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والعميد أحمد مصطفى صادق، ممثلاً عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على اتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا في هذا الصدد إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.

موعد مسابقة 30 ألف معلم 2024

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن ه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري .

رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024

يمكن لمن يهمه الأمر التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 من خلال رابط مسابقة 30 الف معلم 2024 المتاح على بوابة الوظائف الحكومية .

وللوصول إلى رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، يمكن للمتقدم الضغط مباشرة على الرابط التالي : Https://jobs.caoa.gov.eg

الأعداد المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2024

وفقا لما تم إعلانه رسمياً ، تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .