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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: 20 ألف خدمة طبية مجانية بـ 24 مركزا نفسيا خلال 2023

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 20 ألفا و 388 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الوزارة اطلقت حملة «تقدر من غيرها» للعام السادس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة أجازة عيد الميلاد المجيد، ياتى ذلك فى اطار الحملة الرئاسية “100 يوم صحة ".

وذكر«عبدالغفار» أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصلت ل 917 سرير، موضحًا ان هذا العام يتم الاحتفال في 14 مستشفى ومركز تابعين للأمانه في مختلف المحافظات ذلك بالإضافة لحضور ما يقرب من 259 متعافي للاحتفال بمستشفيات امانة الصحة النفسية  ، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها»  تاتى في اطار حملة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة توفير ظروف جيدة للمتعافين لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».

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