التضامن: تخصيص 100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن.. شاهد

قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن فور صدور قانون المسنين.

وأضاف محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا القانون بصدد إصداره من مجلس النواب عن قريب، موضحا أن الصندوق سيشمل كافة الخدمات التي تحتاجها جميع المسنين على مستوي الدولة.

وتابع محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، أن عدد المسنين بلغ ما يزيد عن ال7 ملايين مسن، لافتا إلى أنه طبقا ما ورد فى القانون فإن المسن يبدأ عمره من 65 عاما، إلا إذا كان هناك بعض المناقشات فى هذه النقطة.