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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة

تيسلا موديل 3 الجديدة
تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة

ظهرة سيارة تيسلا 3 الجديدة موديل 2024 خلال اختبارها علي الطريق، وتم رصدها وهي داخل محطة بنزين أمريكية وهي تقوم بالشحن الكهربائي السريع داخل المحطة من أجل تزويدها بالطاقة  .

تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة

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بالإضافة الي ان شركة تسلا ستقوم بطرح سيارة تسلا الهايلاند قريباً في الأسواق للبيع، وتم رصد سيارة  تيسلا موديل 3 الجديدة 2024  باللون الأزرق الداكن ، وكان يقف بجانبها سيارة تسلا سايبر تراك  موديل 2024 الجديدة .

تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة


سيتم اتاحة سيارة تيسلا موديل 3 الجديدة لعام 2024 بقدرات محسنة عن سابقتها من ضمنها ، زيادة مدي السير الخاص بسيارة تسلا ، وبالتالي يمكنها قطع مسافة تصل الي 629 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد وتم تحسين معدل الشحن أيضاً ، مما يضيف نطاق يصل الي 282 كم عند شحن السيارة لمدة 15 دقيقة فقط.

تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة

والجدير بالذكر ان شركة تسلا لم تصدر أي معلومات حالياً عن سيارة تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 ، ولكن سيتم توافرها في الأسواق في الربع الأول من عام 2024 .

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