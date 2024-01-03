ظهرة سيارة تيسلا 3 الجديدة موديل 2024 خلال اختبارها علي الطريق، وتم رصدها وهي داخل محطة بنزين أمريكية وهي تقوم بالشحن الكهربائي السريع داخل المحطة من أجل تزويدها بالطاقة .

تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة

بالإضافة الي ان شركة تسلا ستقوم بطرح سيارة تسلا الهايلاند قريباً في الأسواق للبيع، وتم رصد سيارة تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 باللون الأزرق الداكن ، وكان يقف بجانبها سيارة تسلا سايبر تراك موديل 2024 الجديدة .

تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة



سيتم اتاحة سيارة تيسلا موديل 3 الجديدة لعام 2024 بقدرات محسنة عن سابقتها من ضمنها ، زيادة مدي السير الخاص بسيارة تسلا ، وبالتالي يمكنها قطع مسافة تصل الي 629 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد وتم تحسين معدل الشحن أيضاً ، مما يضيف نطاق يصل الي 282 كم عند شحن السيارة لمدة 15 دقيقة فقط.

تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 تظهر لأول مرة

والجدير بالذكر ان شركة تسلا لم تصدر أي معلومات حالياً عن سيارة تيسلا موديل 3 الجديدة 2024 ، ولكن سيتم توافرها في الأسواق في الربع الأول من عام 2024 .