تسلا موديل Y المُعاد تصميمها تظهر لأول مرة في هذا الموعد

يعتبر طراز تسلا موديل Y كروس اوفر هو النموذج الأكثر شعبية للشركة المصنعة الأمريكية، وسيخضع لتحديث شامل يشبه شقيقه الأصغر، الطراز 3، وفقًا لما ذكرته بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وفقًا للمصدر، فإن السيارة الكهربائية الناجحة بشكل كبير (كانت السيارة الأكثر مبيعًا في العالم في وقت ما هذا العام) ستدخل حيز الإنتاج في مصنع تسلا جيجا شنجهاي في منتصف عام 2024 مع "تغييرات خارجية وداخلية واضحة".

ظهرت شائعات حول تحديث الطراز Y الذي يحمل الاسم الرمزي "Project Juniper" في بداية هذا العام عندما ذكرت Automotive News أن سيارة الكروس أوفر المحسنة من المرجح أن تظهر لأول مرة في عام 2024. وتضيف هذه المعلومات الأخيرة بعض التفاصيل ولكنها تؤكد أن التصنيع سيبدأ في العام المقبل.

تزعم مصادر بلومبرج أن مصنع تسلا جيجا شنجهاي سيتم إغلاقه لمدة أسبوع تقريبًا خلال عطلة رأس السنة الجديدة لإجراء ترقية جزئية، مع إجراء المزيد من التعديلات على خطوط التجميع المقررة لتكون أقرب إلى الإنتاج الضخم.

مرة أخرى في أكتوبر، حصل الطراز Y المصنوع في الصين على تحديث طفيف يتضمن تصميمًا جديدًا للعجلات، وشريط إضاءة محيطي RGB على لوحة القيادة، ومواد جديدة للوحة القيادة، وبعض المواصفات المختلفة مقارنة بالنموذج الذي تم تحديثه مسبقًا. ومع ذلك، فهذه مجرد تحسينات تدريجية مثل العديد من التحسينات الأخرى التي نشرتها شركة تسلا على مر السنين.

ومع ذلك، فإن التحديث الكبير الذي يحمل اسم "Project Juniper"، من المرجح أن يأخذ الأمور إلى مستوى مختلف، على غرار ما مر به الطراز 3 المحسن. وهذا يعني وجهًا جديدًا وتصميمًا داخليًا محدثًا والعديد من التحسينات الداخلية.

تم تقديم الطراز Y في عام 2019 وبدأت عمليات التسليم في عام 2020، لذا بحلول الوقت الذي يتم فيه نشر التحديث الكبير المبلغ عنه عبر الإنترنت، سيكون عمر السيارة حوالي خمس سنوات. على النقيض من ذلك، فإن الطراز 3، الذي يعتمد على نفس منصة الطراز Y، حصل على تحديث بعد سبع سنوات من كشف النقاب عنه.

نظرًا لأن سيارة الكروس أوفر أكثر شيوعًا من سيارة السيدان، فإن تحديثها مسبقًا أمر منطقي. تريد شركة تسلا بيع أكبر عدد ممكن من السيارات، ويمكن أن يساعدها الحفاظ على محفظتها متجددة في تحقيق ذلك.

حصل الموديل S وModel X أيضًا على تحسينات طفيفة منذ بضع سنوات، لكن حصة الأسد من مبيعات الشركة استبعدت منذ فترة طويلة السيارتين الرائدتين الباهظتين، حيث يتدفق الناس على الطرازين Y وModel 3 الأقل تكلفة.