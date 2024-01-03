عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق : "كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل" وذلك لمدة ١٢ ساعة، بدءاً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق ٥/ ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٤.
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بتغيير محبس قطر ٨٠٠ مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا ٦، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لتركيب المحبس.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالجيزة انقطاع الـمـيـاه عن مناطق انقطاع المياه سيارات مياه صالحة للشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

السجائر ولعت والتحذير من شرائها.. فماذا يحدث بالسوق المحلية وإلى أين تذهب الأسعار؟

دعوات صهيونية لـ «سحق» سكان غزة وبناء المستوطنات على أنقاض القرى الفلسطينية

السيسي لرئيس وزراء اليونان: على المجتمع الدولي اضطلاعه بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني

بوريل: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون مفروضا من المجتمع الدولي

قادة جيش الاحتلال يطالبون بتخفيض المساعدات الإنسانية لغزة

بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين وعنف المستوطنيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

فيديو

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ