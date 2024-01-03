مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق : "كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل" وذلك لمدة ١٢ ساعة، بدءاً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق ٥/ ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بتغيير محبس قطر ٨٠٠ مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا ٦، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لتركيب المحبس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.