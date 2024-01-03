ضبط 8 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، في حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية ومفتشي تموين مطوبس.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن الحملة أسفرت عن ضبط 8 أطنان من الملح الفاسد في إحدى شركات تعبئة الأغذية وتمت مصادرة كمية الملح والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع: وجرى تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار لعدد من المحال التجارية والمخابز وذلك في إطار تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات، والتعامل بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور لحماية المستهلك مشدداً -أيضاً- على التواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.