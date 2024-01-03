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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيقان يدفعان حياتهما ثمنا لخلافات الجيرة في كفر الشيخ.. تفاصيل

صدى البلد

شهدت قرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، حين دفع شقيقان حياتهما ثمناً لخلافات الجيرة.

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كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «ر.ض» 40 سنة عامل، إلى المستشفى العام مصاباً بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وشقيقه «م.ر» 28 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالقدم اليمنى، وتوفيا أثناء تلقي الإسعافات الطبية اللازمة وجرى إيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وتبين حدوث مشاجرة بين المتوفيين كطرف أول و«ع.ا» 40 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومصاب بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، ومحجوز بمستشفى خاص بغرب مدينة كفر الشيخ، و«ط.م» 33 عامل، و«م.ف» 44 سائق، «طرف ثانٍ» بالأسلحة البيضاء، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 68 لسنة 2024م، جنح مركز سيدي سالم، وأخطرت جهات التحقيق.

الإسعافات الطبية اشتباه نزيف النيابة العامة المباحث الجنائية بمحافظة كفر الشيخ بسبب خلافات الجيرة

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