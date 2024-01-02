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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، مواصلة جهودها  المضنية في إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وتمكنت الحملة التي جاءت تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، من إزالة 7 حالات تعدٍ جديدة، بمساحة 4 قراريط، و6 أسهم وذلك بقرى أبو مندور، محلة دياي، وشباس الملح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد شدَّد على إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية في مهدها، والتصدى بكل حسم وحزم وفقاً للقانون لحماية الرقعة الزراعية من الانكماش حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، مشدداً على مواصلة جهود الحفاظ على الأراضي الزراعية.

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