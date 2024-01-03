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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم إرهابي.. تفاصيل جديدة بشأن انفجارات إيران قرب مقبرة قاسم سليماني

انفجار في ايران
انفجار في ايران

أفادت وسائل الاعلام الإيرانية بأن  الحادث الذي وقع عند مدخل ضریح کرمان قرب مقبرة قاسم سليماني ناجم عن انفجار حقيبتان تحتويان على عبوات ناسفة.

ووفقا لوكالة تسنيم، كان هناك حقيبتان مفخختان ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يتجاوز عدد القتلی 50 شخصا.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجاران اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني كان هجوم إرهابي.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجاران وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين.

وقد أعلنت مصادر رسمية حتى الآن عن مقتل 20 شخصاً، وما زالت الأجهزة الأمنية ورجال القانون مشغولين بتحديد أبعاد أخرى لهذا الحادث، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا

وقد أشارت وكالة مهر الإيرانية إلى ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في كرمان قرب مقبرة سليماني إلى 50  شخصا.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام في إيران،  بمقتل 20 شخصا على الأقل في انفجارات قرب المقبرة التي دُفن فيها قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني في مدينة كرمان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أن رئيس بلدية كرمان قال إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن انفجار أسطوانات غاز أم عن إرهابيين انتحاريين".

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