لن يزيدنا إلا ثباتا.. كتائب القسام تتوعد الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال العاروري

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، استشهاد 7 من عناصرها من ضمنهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

وقالت كتائب القسام في بيان لها عبر صفحتها على تليجرام، إن الشهداء الذين تم استشهادهم هم:

صالح محمد العاروري "أبو محمد"

عزام حسني الأقرع "أبو عبد الله"

سمير فوزي فندي "أبو عامر"

أحمد محمد حمود "أبو الفضل"

محمد سعيد بشاشة "أبو ابراهيم"

محمود زكي شاهين "أبو عبد الرحمن"

محمد عصام الريس "أبو مسلم"

وأوضحت القسام أنهم استشهدوا نتيجة استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت كتائب القسام في بيانها، أن اغتيال صالح العاروري ومن معه على أرض لبنان يؤكد بأن هذا الاحتلال الإسرائيلي هو خطر على الأمة.

وأشارت إلى أن ساحة المعركة مع هذا الاحتلال مفتوحة، وأن قتاله وردعه عن غيّه هو واجب على أبناء أمتنا في كل الساحات والجبهات حتى اقتلاع هذا السرطان من أرض فلسطين وإراحة الأمة من شروره.

وقالت القسام إن اغتيال قادتنا هو وسام شرف لنا، ولن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا إصراراً وثباتاً على مواصلة الطريق وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه، وستبقى دماؤهم نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريباً.